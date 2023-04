Bouwe de Boer: Wetterstof of griengas?

Kollum

As enerzjyamtner en kertiermakker fan de Freonen fan FossylFrij Fryslân mei ik geregeld op skoallen, by Rotary ’s en op alderhande gearkomsten foarljochting jaan. De belangstelling foar enerzjysystemen nimt hurd ta.

Op jierdeibesiten giet it faak oer enerzjyoplossingen. In soad fragen geane oer wetterstof. Ommers, in soad minsken tinke dat wetterstof dé oplossing foar alle enerzjyproblemen is. Se tinke dat we oer net al te lange tiid ferwachtsje kinne dat der wetterstof troch de ierdgasliedingen streamt en dat se dêr harren hûs mei ferwaarmje kinne. Noch mear minsken tinke dat we meikoarten persoane-auto’s troch wetterstofauto’s ferfange.

De kâns dat soks yn de kommende tweintich jier bart is hiel lyts. Wetterstof sit net krekt as ierdgas, oalje en koalen yn de grûn. It moat makke wurde. Dat wurdt dien troch it opdielen fan wetter of troch produksje út ierdgas. Dat freget gâns wat enerzjy en dêr giet in protte enerzjy by ferlern. Dat makket it prudusjearjen fan wetterstof tige djoer. It is gjin tafal dat de akku yn persoane-auto’s it fan wetterstof wint. Akku’s wurde hurd better, lichter en goedkeaper en kinne hieltyd flugger opladen wurde. Wetterstof sil de wedstriid mei dy tapassing net winne. De iennige kâns foar wetterstof yn it ferfier is it tapassen yn frachtweinen of bussen dy’t lange ôfstannen ride moatte. Dan spilet gewicht in grutte rol en wurdt de wedstriid mei akku’s wol nijsgjirrich.

Foar it ferwaarmjen fan huzen is der in oare konkurrint: griengas. Dat kin by feehâlders troch it fergêstjen fan dong produsearre wurde, of by rioelwettersuveringen út rioelslib. Bedriuwen lykas Omrin meitsje it ek al op grutte skaal út grienôffal. It is krekt itselde as ierdgas. It is de produksje fan griengas dy’t de kommende jierren hurd tanimme sil no’t ús oerheid dêr mei hege subsydzjes bot op ynset. Benammen yn Fryslân sil dy produksje tige oanwinne. Feehâlders sille foar de kowedong fergêsters bouwe en ynjektearje it griengas rjochtstreeks yn it ierdgasnet. Dat kin dan bestean bliuwe, wat de oerbelêsting fan it stroomnet wer tefoaren komt. Griengas en akku’s winne foar dy tapassingen de wedstriid. Wetterstof is yn opkomst, mar noch lang net foar it brûken yn ’e hûs!

Dit is nûmer 76 yn de rige Fryslân – Skjinnerlân

Bouwe de Boer wennet yn Akkrum en is projektlieder fan Freonen fan FossylFrij Fryslân.