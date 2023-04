Boeke- en Roazedei op sneon 22 april by de Afûk en de ‘Love’-fontein yn Ljouwert

Nei it sukses fan ferline jier wurdt de Boeke- en Roazedei dit jier op ’e nij fierd yn Ljouwert. Dat sil wêze op sneontemoarn 22 april yn de Afûk-winkel en by de ‘Love’-fontein fan Jaume Plensa, bekend fan de 11fountains. De Afûk Fryske boek- en kadowinkel wurket dizze kear ek wer mei ANC-Nederland gear. Der wurde gedichten yn it Frysk en it Katalaansk foardroegen. Klanten yn de Afûk-winkel krije in roas by oankeap fan in boek.

Wrâldboekedei

Wrâldboekedei is yn 1995 troch UNESCO ynsteld. Hy wurdt alle jierren op 23 april organisearre om omtinken te freegjen foar it belang fan boeken en lêzen. Dy datum waard keazen omdat yn Kataloanië dy dei al sûnt 1923 yn it teken stiet fan boeken en it boppedat de berte- en stjerdei is fan William Shakespeare én de stjerdei fan Miguel de Cervantes. Yn Kataloanië falt dy dei gear mei it populêre feest fan Sant Jordi. Net allinnich is it de dei fan de beskermhillige, mar ek de dei fan de roas as symboal fan de leafde en de dei fan it boek as symboal fan de kultuer. Neffens de oerlevering is it op dy dei gebrûklik om manlju in boek te jaan en froulju in roas. Barcelona feroaret op dy spesjale dei dêrom altyd yn in enoarme iepenloftboekwinkel anneks blommisterij.

Boeke- en Roazedei

Sneon 22 april sil yn de Afûk-winkel de Boeke- en Roazedei wer fierd wurde. De moarns om 11.30 oere is der in lyts programma mei ûntfangst yn de winkel. Dêrnei is fan 12.30 oere ôf in programma by de ‘Love’-fontein fan Plensa, by it Ljouwerter stasjon. Ta gelegenheid fan it fiifjierrich jubileum fan dy fontein wurde dêr yn it Katalaansk en yn it Frysk in tal gedichten foarlêzen fan Vicent Andrés Estellés. Dy Katalaanske dichter hat altyd in ynspiraasjeboarne west foar byldzjend keunstner Jaume Plensa. De gedichten binne yn it Frysk oerset troch Syds Wiersma en Ignasi Ripoll. In stikmannich dêrfan binne yn april ek te lêzen op de webside fan it kultureel tydskrift De Moanne. Klanten yn de Afûk-winkel krije op dy dei in roas kado by oankeap fan in boek (op=op).

Gearwurking ANC en Afûk

Ignasi Ripoll fan it Assemblea Nacional Catalana yn Nederlân (ANC) socht dit jier wer de gearwurking mei de Afûk. It Katalaansk heart, lykas it Frysk, ta de Europeeske minderheidstalen en beide partijen steane foar de promoasje fan harren taal en kultuer. ANC-Nederland is ien fan de bûtenlânske tûken fan it ANC, in Katalaanske sivile maatskiplike organisaasje dy’t him ûnder oaren ynset foar de promoasje fan kultuer en minderheidstalen. Dat doel slút moai oan by de misje en it wurk fan de Afûk as it giet om de Fryske taal.