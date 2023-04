Arjan Hut: Net samar wat Lulle

Kollum

De Moanne frege my oft ik by de presintaasje fan Eeltsje Hettinga syn blomlêzing Te Pearde in gedicht fan him foardrage woe. Sa sûnder nei te tinken sei ik Lulle! Dat foardrachtsfers makke op my by it ferskinen yndruk. It wie yn de tiid dat ik stedsdichter fan Ljouwert wie, in ivichheid lyn. Lang hie ik it gedicht dus net lêzen. Doe’t ik it derby krige, tocht ik, hie ik mar wat maklikers útsocht! Sis mar ris sûnder mei de tonge te stroffeljen:

Witst net hoe lang ik socht om

Candy op ‘en tsjik-en-tsjekst-teken-Frysk

om kletsende fammekezen

foar ringen yn koperen bollenoazen, hoe durk’rige kut

alle efter de hân fertelde ferhalen

oer dommenees

bigotsjend it earsgot fan god en kelle bern

oer húshâldsters

te skamplipwask op Rotterdamske sjipsopflessen

Allinne it wurd sjipsop is al in útdaging. It gedicht is in seksueel pipere spraakwetterfal dy’t like boartlik as fûl as geil oer in trajekt fol bochten, kûlen en hindernissen koerst, trije siden lang. Ik moast in bulte wurden opsykje, lykas ‘minetsje’. In tiidwurd ôflaat fan it Frânske wurd foar ‘jong poeske’ en it hat te krijen mei orale seks.

fellaasjo et Spiritu Sanktum

ferkrêfting yn ekselsius Deo

Sa siet ik twa jûnen foar de presintaasje yn de FeRstival skriuwgroep (mei njonken mysels útslutend froulju) it gedicht lûdop te oefenjen — dêrby wurden uterjend dy’t ik oars nea yn it selskip fan dames sizze doar. It gong net om de ynhâld, lulde ik, mar om it oefenjen. De fasilitêre tsjinst fan Tresoar brocht tee en kofje wylst ik stakkato “lit ús ping-pong, triviaal faginaal te potfertar / pyt wol yn it hok / te farren ûnder de brêgen troch …” opdreunde. Reedlik floeiend. Noch in bakje tee, dûmny?

pandoer my de boerefluit

lit lypje myn hichteroer

lit pypje dyn skoarstienkoer –

De sfear waard der wol oars om. Wurden kinne in soad losmeitsje. Ik fielde my wat read wurden en it wie stil om my hinne, oant ien fan de dames frege, “Wat it minetsjen?”

“Ha, ha, beffer!”, ferstie Marrit Jellema op de Nacht fan de Filosofy, doe’t ik de spoken-wordartyst foarstelde as in BF’er (Bekende Fries). Se wie te gast yn de podcast dy’t Gabrielle Tersptra en ik dy jûn opnamen.

In oare gastsprekker wie Mounir Samuel, dy’t in oanrekommandaasje skreau foar in nije, ynklusive taal. In drokke prater, sels seit er ek wol wurden dy’t neffens syn eigen advizen oars kinne. Mar it binne gjin wetten! Hy wol ús bewust meitsje fan wat we sizze en hoe. Passe de wurden dy’t we kieze by ús wearden?

Hettinga syn gedicht keart him oan de ein fan de tekst tsjin himsels: ‘What a fuck, / kinst wat minder lulle, ja? / wat minder prate hee?” Koartsein, hâld dy ris de bek mei dat geile praat. It is net in misdied om dy ris stil te hâlden. Net samar wat lulle, tink nei by watst seist. Kies dyn wurden soarchfâldich … as in dichter. Want:

de lape dy’tst setst

dy setst mei it setten fan dyn punt,

lul

(It folsleine gedicht Lulle stiet yn de twatalige blomlêzing Te Pearde / Te Peerde. De seleksje út it wurk fan Eeltsje Hettinga is makke troch Elske Schotanus. Sy sette de gedichten ek nei it Nederlânsk oer.)