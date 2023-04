Archeologen ûntdekke bysûnder Romeinsk wynbûten yn ’e buert fan Rome

Archeologen hawwe yn ’e buert fan Rome in grutte wynbûtenpleats út de Romeinske tiid ûntdutsen. It kompleks dêr’t druven ferboud waarden, waard besúdeasten fan de Italiaanske haadstêd fûn en datearret út de tredde iuw nei Kristus.

It wynbûten is ûnderdiel fan it 24 hektare grutte lângoed fan de Villa dei Quintilii. Yn dy bysûndere minystêd waarden earder al badhuzen, in teater en in rinbaan fûn. It is dêrom in wichtige toeristyske attraksje wurden. Neffens de ûndersikers waard it wynbûtenplak foaral brûkt troch rike en machtige Romeinen dy’t ferdivedaasje sochten. Mooglik kaam de keizer sels der ek geregeld.

It wynbûten bestie ûnder mear út lúkse ytsealen mei útsjoch op de ûnfrije arbeiders dy’t de wyn makken. Neffens de ûndersikers wie it fermeitsjen fan de elite wichtiger as it produsearjen fan de wyn sels. Sa streamde de wyn troch djoere wytmoarmeren kanalen en wiene der fonteinen dêr’t wyn trochhinne streamde. Der wie ek in protte muzyk en der waard feestfierd wylst de slaven de krekt rispe druven fynstampten.

Neffens de archeologen hat it wynbûtenplak de bekende skaaimerken fan de Romeinske tiid, mar binne de dekoraasje en de arsjitektuer unyk. De ûndersikers sizze dat yn de Aldheid sa’n lúkse komselden fertoand is. It wynbûten waard by tafal ûntdutsen. Archeologen sochten nei yn yngong fan in rinbaan dy’t om 177 nei Kristus hinne neffens sizzen oanlein wêze soe. Letter die bliken dat it wynbûtenplak op ien fan dy posten boud is. Archeologen hawwe noch net alles bleatlein. Hja hoopje op ekstra finansiering om mei de opgravingen fierder gean te kinnen.