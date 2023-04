Anne Dykstra: Offervje en (ôf)skite

Kollum

Unfoech praat (23)

Ofblaze, ôfskite, ôfpoepe, trije hiel gewoane Fryske tiidwurden om it litten fan in skeet mei oan te tsjutten. It binne saneamde gearstalde tiidwurden. Se binne gearstald út it bywurd ôf en respektyflik de tiidwurden blaze, skite en poepe. Sa goed as ik wit (it is op it lêst myn twadde taal mar), wurket soks yn it Nederlânsk net. Blazen, schijten en poepen litte har net mei af kombinearje ta afblazen, afschijten en afpoepen. Yn it Nederlânsk bestiet wol in wurd afblazen, mar dat betsjut net itselde. It Stedsk is in mjuks fan Frysk en Nederlânsk, mar de Stedspraters hingje yn dit gefal de kant fan it Frysk oer. It Ljouwerter Wurdboek jout bygelyks afskite.

It Friesch Woordenboek (1903) jout mei ôffervje in op it earste each wat eigenaardich en ûntrochsichtich wurd foar ôfpoepe. It wurdt wat dúdliker as we nei in oare betsjutting fan ôffervje sjogge, nammentlik kleur ôfjaan: ‘dy blauwe doek fervet ôf’. In skeet jout gjin kleur ôf, of it moat jin wat ûntkomme, mar stank. Offervje slacht dus eins mear op it resultaat as op de aktiviteit sels.

Skite, schijten, scheissen en (to) shit binne dúdlikernôch famylje faninoar. As mienskiplike Yndogermaanske woartel ha se skid-. Hoewol’t de grûnbetsjutting ôfskiede is, meie we de trochgong gjin ôfskieding neame, dy term is foarbeholden oan de fochtige, floeibere substânsje dy’t benammen klieren ôfjouwe: slym, flibe, tate, dat soarte fan dingen.

Der binne gelokkich noch wol oare nammen foar de minsklike ekskreminten. De meast frekwinte sil keutel wêze, net oeral te brûken, mar dochs in ein smaakliker as de omskriuwing yn it WFT, ‘drol, harde, vaste drekbal’. Drekbal? Ik kin it der net yn sjen. In keutel moat yndied wat fêst wêze, oars is it weake drits, mar in rûne balfoarm? De wurdboekskriuwer hat faaks kninekeutels of mûzekeutels yn gedachten hân.

Drol wurdt yn it mûnlinge Frysk gauris brûkt, mar it is Nederlânsk. Yn in âld Nederlânsk wurdboek wurdt foar drol ûnder oaren de betsjutting rûn, yninoar draaid ding jûn. It is ôflaat fan draaien en it hat te krijen mei drillen (boarje). Yn drilboar fine we it tiidwurd drillen noch werom. Gelokkich komt it der mei it draaien fan in keutel net sa op oan as mei it drilboarjen, oars mochten we wol oan ’e pot fêst.

Oare wike woansdei fierder