Ald-Omropmeiwurker Gryt van Duinen ferstoarn

Ald-Omroppresintatrise en programmamakker Gryt van Duinen is yn ’e âldens fan 72 jier ferstoarn. Yn de sniewinter fan 1979 waard se de bekendste stim fan Fryslân.

As presintatrise fan Radio Fryslân hold se Fryslân op de hichte fan it ekstreme waar en de gefolgen dêrfan. Dagen efterinoar presintearre se mei Eelke Lok en Rein Tolsma non-stop it radioprogramma. It sette Radio Fryslân op de kaart en Gryt van Duinen waard yn ien klap in bekende Fries.

Foar Omrop Fryslân makke se opiny- en eftergrûnprogramma’s as It reade Ear, De Gong fan Saken en in programma as It Porsje fan Aventoer. Fierder wie se belutsen by de ferslachjouwing fan it skûtsjesilen en it keatsen. Letter wie se benammen aktyf as makker fan telefyzjedokumintêres, dy’t sawol op Omrop Fryslân as op de lanlike telefyzje te sjen wiene.

Boarne: Omrop Fryslân