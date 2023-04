Akwarium yn Miami stimt yn mei frijlitting orka nei fyftich jier finzenskip

In orka yn de Feriene Steaten dy’t al mear as fyftich jier yn finzenskip libbe, wurdt nei alle gedachten binnen twa jier frijlitten.

Miami Seequarium, dêr’t it dier tahâldt, is it iens wurden mei diererjochte-aktivisten oer de frijlitting. Orka Lolita (57) waard yn 1970 yn ’e buert fan Seattle fongen en waard jierrenlang ynset by opfieringen yn it akwarium yn Miami. Foar de frijlitting fan it dier is noch wol tastimming fan de steat Floarida nedich.

De diskusje oer it lot fan de orka kaam yn in streamfersnelling troch de dokumintêre Blackfish yn 2013. Dêr wurdt kritysk yn sjoen nei it finzen hâlden fan orka’s. Sûnt sette in aksjegroep him foar it frijlitten fan it dier yn. Ferline jier makke it akwarium buorkundich mei de optredens mei Lolita op te hâlden. Dat makke it paad frij foar de frijlitting.

Gjin natuerlike fijannen

In orka kin likernôch tachtich jier âld wurde en hat gjin natuerlike fijannen. Oant no is der net folle ûnderfining mei it weromgean nei see fan earder fongen orka’s. Yn 1998 waard by Yslân foar it earst in orka yn ’e natuer frijlitten: Keiko. It dier wie yn 1979 fongen en libbe jierrenlang yn in akwarium yn Meksiko. De orka wie yn de suksesfolle spylfilm Free Willy te sjen. Nei de earste film begûn in kampanje om Keiko frij te litten yn syn natuerlike libbensgebiet by Yslân. Dêr waard it dier yn 1998 hinne flein. De orka waard yn in baai útset, mar koe der sels op út. Sa hopen de diere-aktivisten dat it oan syn frijheid wenne soe. Keiko gie yn 2003 dea, sa’n 26 jier âld, nei alle gedachten oan de gefolgen fan longûntstekking.

Yn de ferfolchfilm fan Free Willy waarden in robotorka en digitaal animearre orka’s brûkt.