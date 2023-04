Aktiviteiten oer Twadde Wrâldoarloch yn Kultuerhistoarysk Sintrum De Tiid Boalsert

Museum De Tiid, Biblioteken Mar en Fean en it Gemeente-argyf Súdwest-Fryslân organisearje fan 24 april oant en mei 5 maaie útstallingen, lêzingen en firtuele rûnliedingen yn it ramt fan de Twadde Wrâldoarloch. Dêrneist wurdt omtinken frege foar foarwerpen, brieven en oare dokuminten dy’t by minsken thús op souder lizze.

“It is hast 78 jier lyn dat Nederlân befrijd waard. Nea wer wolle wy soks meimeitsje. Dat klinkt as wie it gewoan, mar spitigernôch sjogge we op oare plakken yn ’e wrâld, ek yn Europa, dat frijheid en frede net gewoan is. Dêrom moatte wy trochgean mei it fertellen fan ferhalen en dy te dielen. Dit programma, dat yn gearwurking mei ferskillende partijen opset is, helpt dêrby en ik fyn dat tige wichtich”, seit wethâlder kultuer Petra van den Akker.

Utstallingen: Oarlochsferhalen út de Mienskip

Museum De Tiid presintearret Oarlochsferhalen út de Mienskip, in kolleksjepresintaasje mei in bysûnder oarlochsferhaal. De eksposysje oer Titus Brandsma is noch oant 4 maaie yn it museum te besjen.

Lêzingen oer sport yn de oarloch en de finzeniskreak

Gemeente-argyf Súdwest-Fryslân organisearret lêzingen oer foarfallen yn de Twadde Wrâldoarloch. Sa fertelt Gerrit J.D. de Haan it ferhaal fan de famylje Goedhart út Arnhim en hoe’t dy ein 1944 nei Boalsert flechte. Dan wurdt ek it troch it Gemeente-argyf Súdwest-Fryslân gearstalde boek De Tocht naar het Noorden útrikt oan wethâlder Petra van den Akker. In boek fol ferhalen en oantinkens fan evakuees. “It binne oangripende ferhalen, dy’t spitigernôch tsjintwurdich noch hieltyd aktueel binne”, seit frou Van den Akker.

Fierder ferhalen oer de V2-lansearringen út de Rysterbosk yn 1944 troch Fred Woltjer, sport yn de Twadde Wrâldoarloch troch sporthistoarikus Jurryt van de Vooren, en Hessel de Walle fertelt syn ferhaal oer de slagge kreak fan de Ljouwerter finzenis op 8 desimber 1944.

Firtueel troch it Anne Frank Hûs

Stifting Biblioteken Mar en Fean hat virtual reality-brillen beskikber, dêr’t bygelyks mei troch it Anne Frank Hûs rûn wurde kin. Yn gearwurking mei stifting Bolswards Historie wurde stedskuiertochten organisearre en yn De Tiid is in tafel mei boeken oer de Twadde Wrâldoarloch.

Oarlochsfoarwerpen op souder?

Op 4 maaie fan 10.00 oant 16.00 oere is De Tiid it toaniel fan de aksje ‘net fuortsmite’. De aksje is ornearre om omtinken te freegjen foar erfgoed út de Twadde Wrâldoarloch dat noch by minsken thús op souder leit. It giet dan bygelyks om foarwerpen, deiboeken, brieven of oare dokuminten. Dy dei wurdt mei Tresoar, it Frysk Fersetsmuseum, Histoarysk Sintrum Ljouwert, Kazemattemuseum Koarnwertersân, de Stichting Missing Airmen Foundation (SMAFMF) en de gemeente De Fryske Marren organisearre. Saakkundigen fan dy organisaasjes binne oanwêzich om mei it publyk yn petear te gean oer harren dokumint of foarwerp en harren mear ynformaasje oer de histoaryske wearde derfan te jaan.

It folsleine programma stiet op www.detiid.nl.