Wikseling fan ’e wacht yn Provinsjale Steaten

De ‘âlde’ Provinsjale Steaten fan Fryslân kamen juster, tiisdei 28 maart, foar it lêst gear. Hjoed nimme de folksfertsjintwurdigers dy’t op 15 maart keazen binne harren plak yn de Steateseal yn.

Fan de 43 sittende folksfertsjintwurdigers namen 27 ôfskied. De oare 16 komme werom yn de nije Provinsjale Steaten. Kommissaris fan de Kening Arno Brok betanke alle Steateleden foar harren ynset: “Jimme hawwe der in ôfgryslik soad tiid yn stutsen.” Hy neamde it spitich dat der safolle politike ûnderfining fuortgiet.

Fjouwer fuortgeande Fryske Steateleden binne beneamd ta lid yn de Oarder fan Oranje Nassau. It giet om Maaike Prins (CDA), Johan Tjalsma (CDA), Wiebo de Vries (ChristenUnie) en Jan Walrecht (PvdA). Se hawwe lang lid west fan Provinsjale Steaten (Tjalsma en De Vries) of fan Provinsjale Steaten en in gemeenteried (Prins en Walrecht).

Kommissaris Brok seach werom op de ôfrûne sittingsperioade, dy’t fersteurd waard troch it koroanafirus. Hy sei dat it yn de Fryske Steaten “gelokkich” hiel gewoan is om te besykjen om ferskillen te oerbrêgjen: “De gearwurking is oer it generaal noflik.” Hy wiisde der ek op dat tolve Steateleden al earder opholden binne. Lanlik is de ôfrûne fjouwer jier hast in fjirdepart fan de Steateleden foartidich opstapt. Neffens Brok is “dy wikselfallichheid in minne ûntwikkeling.”