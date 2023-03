Waarpraatsje: Wintersk

DE JOUWER – Wy hiene yn Fryslân tiisdei it bettere waar. Yn in grut part fan Nederlân hat it in hiel skoft reind en der foel ek wiete snie. Yn ús provinsje bleau it by in pear winterske buien.

Tiisdeitenacht kin der noch in winterske bui falle en by hast gjin wyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Woansdei liket it waar bot op dat fan tiisdei. It bliuwt, nei alle gedachten, drûch en de sinne sil sa út en troch skine. By in swakke eastewyn wurdt it in graad of 4.

Tongersdei is it ek noch oan ‘e kâlde kant.

Warskôging: Tiisdeitejûn, tiisdeitenacht en yn ‘e iere moarntiid kin it troch winterske delslach of befriezing fan wiete diken op guon plakken glêd wurde.

Jan Brinksma