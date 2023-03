Waarpraatsje: Wiete snie

DE JOUWER – De dei begûn tongersdei noch wol kreas, mar letter waard it wiet mei rein en wiete snie. It wie ek skrousk. It winterske waar hâld noch efkes oan.

Tongersdeitenacht falt der in (hiel) skoft rein en wiete snie. By in swakke oant matige eastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Freed wurdt in strieminne dei mei rein en wiete snie. Yn ‘e moarntiid komt de wyn út it easten en is matich, by de kust lâns krêftich oant hurd. Yn ‘e middei giet de wyn nei it noarden. Mei temperatueren om it friespunt hinne is it kâld en troch de wyn fielt it noch in stik kâlder oan.

Sneon is it ek noch kâld, mar wol drûch.

Warskôging: Tongersdeitejûn, tongersdeitenacht en freed kin it op guon plakken glêd wurde troch (wiete) snie of it befriezen fan wiete diken.

Jan Brinksma