Waarpraatsje: Wiete sneon, drûge snein

DE JOUWER – Nei in reinige freed krije wy ek in wiete sneon, mar fan snein ôf knapt it waar bot op. It wurdt wol wat kâlder.

Sneon wurdt in skiere dei, mei sa út en troch rein. De wyn komt út it noardeasten en is matich, mar by de noardlike kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

Snein is it mei in soad sinne hiel oar waar. By in matige noardeastewyn wurdt it 10 graden. Sneintenacht kin it in pear graden frieze.

Moandei liket ek in moaie dei te wurden. De sinne skynt geregeld en by in swakke noardeastewyn wurdt it wer 10 graden.

Jan Brinksma