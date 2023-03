Waarpraatsje: Wer mylder

DE JOUWER – Fan woansdei ôf wurdt it wer mylder, mar tiisdei leit de temperatuer noch ûnder de 10 graden. Stabyl wurdt it foarearst noch net.

Moandeitenacht is it drûch en by flinke opklearringen leit de temperatuer op in soad plakken krekt ûnder it friespunt. De wyn komt út it westen en is swak oant matich.

Tiisdei skynt de sinne earst geregeld, mar geandewei rekket de loft berûn. It liket oerdei wol drûch te bliuwen. De sude- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 8 graden.

De oare dagen fan dizze wike is it wer dien mei it wat winterske waar.

Jan Brinksma