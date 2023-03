Waarpraatsje: Wat in waar

DE JOUWER – Snie op freed, in hiel kreaze sneon, snie en iisrein op snein en tige myld mei in stoarm op moandei. Wat in waar! It waar bliuwt boppedat bot hinne en wer gean.

Moandeitenacht falle der in pear buien. It is noch hieltyd rûzich mei in matige oant frij krêftige, by de kust lâns krêftige oant hurde súdwestewyn. It wurdt 7 graden.

Tiisdei reint it in skoft, mar letter klearret it op en kin der in bui falle, yn ‘e middei miskien wol mei heil of wiete snie. De wyn giet nei it noardwesten en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns krêftich oant hurd en by de noardlike kust lâns is der yn ‘e moarntiid kâns op swiere wynpûsten. Mei 6 graden is it in hiel stik kâlder as moandei.

De oare dagen fan dizze wike hâldt it ritige waar oan.

Jan Brinksma