Waarpraatsje: Tongersdei miskien wat delslach

Kâld, mar oars wol kreas. Dat wie it waar fan woansdei yn ús provinsje. Tongersdei is it yn Fryslân wer it grutste part fan ‘e dei drûch.

Woansdeitenacht is de loft berûn, mar it bliuwt, sa goed as, drûch. By in matige noardeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Tongersdei kin de sinne sa út en troch skine, mar letter rekket de loft berûn en yn ‘e rin fan ‘e middei soe it wat reine kinne. De swakke oant matige wyn komt út it noardeasten. Letter op ‘e dei is stiet der net in soad wyn mear. It wurdt in graad of 4.

Freed is der kâns op rein en wiete snie.

Jan Brinksma