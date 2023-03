Waarpraatsje: Tongersdei minder sinne

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Ljouwert -4,9 en Starum -4,7) hiene wy in strieljende woansdei. Tongersdei sil de sinne, nei alle gedachten, minder faak skine.

Woansdeitenacht is der wer kâns op damp en by in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Tongersdei is it earst dampich en skier, mar letter soe de sinne ek noch skine kinne. It is min te sizzen hoe let oft dat wêze sil. De swakke oant matige wyn komt út it noardeasten en it wurdt 5 graden.

Freed sil it wat mylder wurde, mar it is wol skier.

Jan Brinksma