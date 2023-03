Waarpraatsje: Tongersdei efkes wat better

DE JOUWER – Nei in minne woansdei sjocht it waar der foar tongersdei in bytsje better út. It liket it grutste part fan ‘e dei drûch te bliuwen.

Woansdeitenacht falle der in pear buien. De sude- oant súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Mei 9 graden wurdt it in mylde nacht.

Tongersdei skynt de sinne sa út en troch, mar yn ‘e middei is in bui net hielendal útsletten. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar wer krêftich. De temperatuer leit tusken 10 en 13 graden.

Freed wurdt ek in mylde dei.

Jan Brinksma