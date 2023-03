Waarpraatsje: Skier wykein

DE JOUWER – Freed gie it krekt oars as tongersdei. De dei begûn mei in soad sinne, mar letter waard it skier. Dat sil it yn it wykein ek wêze.

Sneon is de loft berûn en it kin sa út en troch wat (sto)reine. Yn ‘e middei soene wy de sinne miskien ek noch efkes sjen kinne. De wyn komt út it noardwesten oant westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 6 graden.

Snein feroaret der hast neat oan it waar. It is wer skier en by in matige noardwestewyn kin der ek wer in bytsje rein falle. Mei 6 graden is it skrousk.

Moandei liket bot op it waar fan it wykein. Wy sjogge de sinne (hast) net en de kâns op delslach is wat grutter. By in matige súdwestewyn bliiuwt it mei 6 graden oan ‘e kâlde kant.

Jan Brinksma