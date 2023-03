Waarpraatsje: Skier

DE JOUWER – Wy binne it kâlde waar wer in pear dagen kwyt, mar maitiid wol it noch net wurde.

Woansdeitenacht kin der in bui falle en it wurdt net folle kâlder as 9 graden. De wyn giet fan it suden nei it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich.

Tongersdei skynt de sinne sa út en troch, mar der falle ek in pear buien. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 13 graden.

Freed liket in wiete dei te wurden.

Jan Brinksma