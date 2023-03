Waarpraatsje: Rêstich ‘winterwaar’

DE JOUWER – Nei in skier begjin kaam de sinne der yn it grutste part fan Fryslân tongersdei goed by. Freed feroaret der net in soad oan it rêstige waar.

Tongersdeitenacht kin it dampich of dizenich wurde en by in swakke oant matige noardewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Freed is it earst wer dampich en skier, mar geandewei de dei soe de sinne ek wer skine kinne. De kâns op in, foar it grutste part, strieljende dei is, nei alle gedachten, wol wat lytser as tongersdei. De swakke oant matige wyn komt út it noarden. It wurdt 6 graden.

Yn it wykein is der kâns op in bytsje delslach.

Jan Brinksma