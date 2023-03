Waarpraatsje: Noch gjin maitiid

DE JOUWER – Maitiid wol it noch net wurde en dat bliuwt foarearst ek sa. Wy krije in ritich skoft.

Moandeitenacht wurdt it drûch. De wyn giet nei it westen en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Yn it eastlik Waadgebiet stiet noch wat mear wyn mei kâns op swiere wynpûsten. It wurdt 3 graden.

Tiisdei is de loft berûn en der kinne in pear buien falle, miskien wol mei winterske delslach. De wyn komt út it westen en is matich, by de noardlike kust lâns frij krêftich oant krêftich. Yn ‘e neimiddei jout de wyn him wat del. It wurdt in graad of 4.

Woansdei en tongersdei bliuwt it noch oan ‘e kâlde kant.

Jan Brinksma