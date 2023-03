Waarpraatsje: Myld mar skier

DE JOUWER – Nei in pear wat kâldere dagen, krije wy no oant snein mylde, mar wol skiere dagen.

Tiisdeitenacht falt der sa út en troch wat (sto)rein. De sude-, letter súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich, earst noch krêftich. It wurdt in graad of 5.

Woansdei is it skier en yn ‘e moarntiid kin it wat storeine. Letter op ‘e dei soe it wer wat reine kinne. De súdweste- oant sudewyn is swak oant matich. It wurdt 12 graden.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der net in soad.

Jan Brinksma