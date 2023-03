Waarpraatsje: Gjin feroaring

DE JOUWER – Skier, wiet en myld. Sa kinne wy it waar fan dizze wike wol omskriuwe en der feroaret foarearst hast neat.

Tiisdeitenacht is it drûch. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de klust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

Woansdei sjogge wy de sinne hast net en it reint sa út en troch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Tongersdei feroaret der hast neat oan it bot hinne en wer geande waar.

Jan Brinksma