Waarpraatsje: Freed rein

DE JOUWER – Nei in tongersdei mei in soad wyn, krije wy in strieminne freed mei rein.

Tongersdeitenacht set it yn ‘e rin fan ‘e nacht op in reinen en by in matige sudewyn is it 8 graden.

Freed sil it in hiel skoft reine en wy sjogge de sinne, nei alle gedachten, net. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad of 10.

It wykein hat twa gesichten. Sneon bliuwt it net drûch en is it skier, mar snein skynt de sinne geregeld en falt der gjin delslach.

Jan Brinksma