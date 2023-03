Waarpraatsje: Faak skier

DE JOUWER – In soad dagen mei maitiidswaar hawwe wy noch net hân en dat sil ek noch wol in skoft duorje. It bliuwt ritich.

Tongersdeitenacht is it drûch en der binne miskien in pear opklearringen. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer om de 5 graden hinne.

Freed skynt de sinne earst, mar stadichoan rekket de loft berûn. It bliuwt, nei alle gedachten, wol drûch. By in matige sudewyn wurdt it in graad of 12.

Yn it wykein is it skier en it bliuwt op beide dagen net hielendal drûch.

Jan Brinksma