Undertekening yntinsjeferklearring Underwiisakkoart Fryslân

Moandei ûndertekenen de bestjoerders fan ûnderwiisynstellings NHL Stenden, Firda, Aeres, Hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en de provinsje Fryslân de yntinsjeferklearring mei dêryn ôfspraken om flot ta in Underwiisakkoart Fryslân te kommen. Yn dat akkoart wurdt konkreet fêstlein hoe’t dy partijen mei-inoar de ûntwikkeling fan Fryslân fersterkje wolle.

Deputearre Friso Douwstra: “Dit momint markearret de winsk fan alle ynstellings om mei-inoar, mei mear fokus, it middelber en heger berops- en wittenskiplik ûnderwiis foarm te jaan en studinten better oanslute te litten op de Fryske arbeidsmerk. De Fryske ûnderwiisynstellings witte inoar hieltyd better te finen.”

Wêrom in ûnderwiisakkoart?

De ûnderwiisynstellings NHL Stenden, Firda, Aeres, Hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en de provinsje Fryslân wolle mei-inoar opwurkje om de Fryske ekonomy te fersterkjen en yn Europa foarop te rinnen op it mêd fan sirkulariteit, ynklusiviteit en ynnovaasje. Kennis en in libben lang ûntwikkeljen foarmje dêryn in wichtige skeakel.

Om de regionale ekonomyske ûntwikkeling fuort te sterkjen prate de oanbelangjende organisaasjes mei-inoar ôf dat se konkrete resultaten berikke wolle. Hja rjochtsje harren mei-inoar op de sektoaren dy’t it fûnemint fan Fryslân foarmje.

Hokker ôfspraken binne makke?

Wy sille mei-inoar oparbeidzje oan de ûntwikkeling fan de regio dêr’t it goed learen, wurkjen en wenjen is.