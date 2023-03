De stinzeplanten blomkje al wer wakker. Yn park Herema State op ‘e Jouwer trof ús fotograaf tusken de krookjes rûnom liderkes of of snieklokjes (sneeuwklokje, Galanthus nivalis). Mar sa út en troch ek in oar klokje dat folle minder breed ferspraat is: It maarteblomke (lenteklokje; Leucojum vernum).