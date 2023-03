Tink om de simmertiid

Dit wykein skeakelje we oer fan de wintertiid nei de simmertiid. De klok moat fannacht in oere foarút:

Troch de simmertiid is it jûns langer ljocht. De oaljekrisis fan 1973 wie de oanlieding foar de ynfiering, mei it idee dat de lampen minder lang baarne hoegden en der sadwaande enerzjy besparre waard. Mar de hjoeddeistige ledljochten binne sunich en it lette deiljocht foarmet no gauris in oantrún foar minsken om jûns noch mei de auto op ‘en paad. Dat, der soe op it heden wol ris in earslings effekt op it enerzjyferbrûk wêze kinne. Yn Nederlân is it jûns oars altyd al langer ljocht as neffens de wurklike lokale tiid, sjoch hjirre.