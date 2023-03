Stoarmen en muontsen makken It Bilt

Boekbesprek fan Hein Jaap Hilarides

Jierrenlang hat Sytse Keizer wurke oan syn ûndersyk nei it ûntstean fan It Bilt. Geregeld ferskynden der stikken yn de krante of op Facebook. Syn muontsewurk is no bondele yn it tsjokke boek Billând. Foar in boek mei sa’n alluere is in soad ferbyldingskrêft en kennis fan saken nedich. Boppedat easket it in grut úthâldingsfermogen om al it boarneûndersyk te dwaan en in soad ynventiviteit om alle stikjes fan de lispuzel fan de skiednis op it goede plak te lizzen. Lokaal histoarikus Sytse Keizer is lykwols op oertsjûgjende wize yn syn missy slagge.

Oare fyzje op it ûntstean fan It Bilt

It boek smyt in oar ljocht op de ûntsteansskiednis fan de âlde polder yn de Middelsee. Keizer sjocht it begjin fan It Bilt folslein oars as it ferhaal dat meastentiids yn de skiednisboeken werom te finen is. Syn ûndersyk slacht de boaiem ûnder alle besteande teoryen wei as ien fan de stoarmen dy’t itselde Bilt eartiids foarme ha. Syn ûndersyk bestiet út desennialang boarneûndersyk, tinkwurk, fjildwurk en stúdzje fan kaarten ensafuorthinne. Oer hoe’t it bewiismateriaal presintearre is, soe diskusjearre wurde kinne. Syn opset bringt nammentlik mei dat teksten en bewizen werhelle wurde, soms mear as ien kear. Mar krekt dy werhelling makket syn teory ek wer helderder. Want wa’t nei it lêzen fan Billând troch It Bilt rint, sil mei hiel oare eagen nei it lânskip sjen.

Opbille en ynklinke

De histoarikus fan It Bilt beskriuwt de perioade fan 1500 foar Kristus oant 1500 nei Kristus. Yn dy perioade fan 3000 jier is It Bildt ûntstien troch it opbillen fan it lân. Dy sedimintaasje hat in laach klaai op holoseen sân lein. Sintraal yn syn ûndersyk is de fraach: Hoe is it lânskip fan Billând ûntstien? Yn 15 haadstikken jout Keizer it antwurd op dy fraach. Yn elk haadstik komme soms ûnderskate tema’s – of stellingen – oan bod.

Boarmeunsters

Yn haadstik 2 komt in stokhynder fan Sytse Keizer oan ’e oarder: de ringwâlboarch súdlik fan Sint-Anne. It earste bewiis fan it bestean fan dy boarch wurdt oanfierd yn de foarm fan in boarmeunster. Yn in apart haadstik komt de skriuwer mei de folsleine bewiis.

Mar de wichtichste ‘ûntdekking’ fan Keizer is de werklike, geologyske ûntsteansskiednis fan It Bilt. It opbillen fan It Bilt begûn dus om 1500 foar Kristus hinne. Doe ûntstiene de earste kwelders, dy’t letter bedike wurde soene. Dy ûntjouwing fan it kwelderlânskip wurdt stipe mei prachtich byldmateriaal.

Om 450 nei Kristus hinne hold de Middelsee al op te bestean, skriuwt Keizer. Der bleau in tijgebiet en in rivieroerstreamingsflakte achter. Sa koe It Bilt wer fierder opbille.

It kaartsje fan Drachsdorff

Wat oars dat altyd foar wier oannommen wurdt stelt Keizer ek yn ’e kiif: it bekende kaartsje fan Drachsdorff. Dy skets soe as basis fan it ûntwerp fan de ynpoldering fan It Bilt tsjinne hawwe. Mar neffens Keizer is it gjin ûntwerp foar in nije polder. Hy toant mei krêftige bewizen oan dat de skets de werjefte fan de situaasje fan doe is. Dus sa’t de ynpolderers it gebiet oantroffen, en net sa’t se de polder meitsje woene. De lokaal histoarikus fiert in soad bewizen op foar dy stelling. Ien dêrfan is dat de Middelwei in simmerdyk wie. De dyk tusken de doarpen Froubuert, Sint-Anne en Sint-Jabik lei der yn 1500 al lang.

Yn it grutte haadstik oer de ringwâlboarch fiert Keizer in soad bewizen oan foar de oanwêzichheid fan sa’n kastiel. Dy bewizen binne fan grut belang omdat er dêr (tagelyk) mei sjen lit dat der fier foar 1505 – it ûnderstelde jier dat mei ynpolderjen úteinset waard troch lânferhuzers út Súd-Hollân wei – al pleatsen wiene. In grutte kwaliteit fan Keizer is it opinoar lizzen fan hichtekaarten en it brûken fan boarmeunsters as bewiis foar syn stellingen.

Pleatsen op It Bilt

Yn it haadstik ‘Boerderijen op ’t Bildt’ komt in oare ûndersykskwaliteit fan Sytse Keizer ta syn rjocht: syn rekkenwurk. De lokaal histoarikus hat it hiele bestek foar de Aldebiltdyk fan de ynpolderers neirekkene. Dat haadstik heart ta ien fan de dúdlikste en nijsgjirrichste fan it boek. It leveret in goed bewiis foar it ûntstean fan It Bilt en syn âldheid. Bygelyks mei it plaatsje fan de pleats fan Jacob Sixma út 1571. Dy hat in foarhûs mei in trepgevel en in kleasterskuorre dy’t al foar 1500 boud binne.

Muontsen en de ringwâlboarch

Der folgje noch haadstikken oer de ynfloed en betsjutting fan de muontsen op de dykbou en lânbou op It Bilt; oer de Aldebiltdyk; en oer de doarpen Ouwe Syl en Belkum. Stadichoan wurket Keizer fierder nei in klimaks: in kaartsje fan de wetterwegen sa’t dy op It Bilt leine en lizze. It kaartsje makket yn ien klap in stik skiednis helder. It Belkumer Wiid rûn oant 1200 troch oant yn de (âlde) Boarne of Burdine. Se krústen inoar súdeastlik fan Sint-Anne. Krekt, by de ringwâlboarch, miskien wol ien fan de bysûnderste fynsten fan Sytse Keizer.