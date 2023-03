Stipe om wenmooglikheden yn doarpen te ferbetterjen

Yn Koudum, Buren (Amelân) en Reduzum hawwe ynwenners har mei dwaande holden mei fraachstikken oangeande wenjen. Dat barde ûnder begelieding fan buro Polyfern (eartiids NOHNIK). Mei tekeningen fan dat buro binne der mooglikheden foar ferbetteringen besprutsen. Dy metoade fan Untwerpend ûndersyk kin ek foar oare doarpen nijsgjirrich wêze.

Der waard yn dy trije doarpen nei de demografyske situaasje, de romtlike en kultuerhistoaryske skaaimerken en fragen oer hoe te libjen sjoen. Dat late ta nije wenkonsepten. Yn it rapport steane ek ideeën foar de sinteraasje fan ien en oar.

Buro Polyfern is deryn slagge om it tema Anders denken over wonen nei de provinsje Fryslân te heljen, mei finansiering fan it Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. Meastal binne soksoarte fan stúdzjes op stêden en dan benammen yn de Rânestêd rjochte.

Hânboek as ferfolch

Foar in folgjende faze hat Polyfern op ’e nij in oanfoljende finansiering (€ 40.000) by it Stimuleringsfonds krige. Dêrmei kin in hanrekken ûntwikkele wurde om yn oare doarpen ek mei dy metoade te wurkjen.

De stúdzje kin goed brûkt wurde by in proses foar in plan neffens de metoade fan de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM). Dy wurket oan in Doarpe-atlas, dêr’t dit ek in boustien foar wêze kin. De Doarpe-atlas wol tagonklike ynformaasje biede oer skaaimerken en identiteit fan elk doarp, ek yn Fryslân.

Oanslute by belied en moasjes PS

De wurkwize fan Polyfern slút oan by de opjefte foar wentebou, transformaasje fan de wenningfoarried en it prinsipe út de provinsjale Omjouwingsfyzje: wês sunich mei it brûken fan de romte. Provinsjale Steaten hat him fia moasjes ek útsprutsen oer de ynset foar it sunich brûken fan de romte foar wentebou, mei in foarkar foar it ‘ynwreidzjen’ yn stee fan útwreidzjen (bûten de beboude kom). Oan it kolleezje fan Deputearre Steaten is frege om doarpen te helpen by de wenningbou-opjefte fia DOMs, om de eigen wen- en libbensomjouwing mei in oan te rikken metoade ferbetterje te kinnen.