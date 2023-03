Steateferkiezingen 2023: Wat wol JA21 mei it Frysk?

Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de Fryske Beweging ha we de partijprograms fan de santjin partijen dy’t yn Fryslân meidogge, spesjaal besjoen op de stânpunten en foarnimmens oangeande it Frysk. Yn oanrin nei dy ferkiezingen publisearje we alle dagen op It Nijs de bydrage sa’t dy yn de ûnderskate partijprograms oer it Frysk opnommen is. Foar de folchoarder fan publisearjen hâlde we de grutte fan de partijen by de ferkiezingen yn 2019 oan. Troch tuskentiidske ôfsplitsingen is it politike lânskip yn de Steaten yntusken wer feroare.

As fyftjinde JA21, dy’t yn 2019 net meidie oan de ferkiezingen.

JA21: Het moet echt anders

(program allinnich yn it Hollânsk)

Under haadstik Cultuur en Recreatie:

Fryslân kenmerkt zich door een sterke Friese cultuur. De Friese taal is de tweede Rijkstaal van Nederland. JA21 is hier trots op en wil de Friese cultuur en het Friese erfgoed in stand houden.

De bevoegdheid over het ‘Fries’ als tweede rijkstaal, inclusief het budget, ligt in Den Haag. JA21 wil deze bevoegdheid naar Fryslân halen. De provincie gaat zelf over haar taal en cultuur.

Spearpunten:

Behoud van Friese identiteit, taal en cultuur

Friese cultuur en erfgoed koesteren door middel van additionele budgetten

Bevoegdheden omtrent de budgetten rond de Friese taal, als tweede rijkstaal, van Den Haag naar de provincie halen



