Quokka-populaasje is de lêste jierren tanommen op Australysk eilân

De quokka waard mei útstjerren bedrige, mar op it Australyske Rottnest Island is de populaasje de lêste jierren gâns tanommen.

De lytse wallaby, dy’t allinnich yn Súdwest-Australië foarkomt, hat it dreech. Op it fêstelân wurdt er bedrige troch rôfbisten en it lytser wurden fan syn libbensromte. Dochs hat it bûdeldier it tige nei it sin op Rottnest Eilân, foar de kust by Perth. Yn 2012 naam in besiker fan it eilân in ‘selske’ mei in ynlânske quokka. Troch syn aparte snút liek it as glimke it bistke. De foto gie firaal op ynternet en de quokka waard omdoopt ta ‘it lokkichste bist op ierde’.

Al gau naam it tal besikers op Rottnest Eilân ta. Hieltyd mear minsken woene dêr in foto mei in quokka meitsje. Spesjaal foar de toeristen waarden nije foarsjenningen boud en âlde foarsjenningen opknapt en útwreide. Neigeraden it tal besikers tanaam, groeide ek de populaasje quokka’s.