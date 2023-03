Provinsjaal stipepunt Donkerbroek komt yn bloei

It provinsjaal stipepunt yn Donkerbroek kriget in natuerlike ynrjochting. Yn totaal wurdt 1600 m2 om de lokaasje hinne op bioferskate wize ynrjochte. Dat is ien fan de aksjes út it provinsjale opbetterprogramma bioferskaat. Deputearren Hoogland en Fokkens-Kelder seagen freed 10 maart by it wurk yn Donkerbroek.

It strakke, griene en koart meande gers feroaret yn blommegreiden, mei in bijemuorre, bijehotels en puollen dêr’t kikkerts en oare amfibyen fan hâlde. Yn de blommegreiden komme ferskate fruitbeammen, dêr’t ûnder de betide bloei hommels en oare nektaritende ynsekten fan profitearje. Fierder wurdt de besteande sleat oan de súdeastkant fan it terrein ferbrede mei in natuerlike, flauwe igge. Dêr ûntwikkelje har krûden en reid, dêr’t amfibyen en libellen op ôf komme en harren yn fuortplantsje kinne.

Foarbyldlokaasje

De lokaasje yn Donkerbroek is in moaie foarbyldlokaasje foar oare stipepunten, mar ek foar oare organisaasjes dy’t yn yndustrieel gebiet mei in bioferskate ynrjochting oan ’e slach wolle. Op dizze lokaasje docht de provinsje de kommende jierren ûnderfining op mei it natuerlike behear en ûnderhâld.

Strienbrek

De natuerlike ynrjochting fan de stipepunten jout ek ynfolling oan de oannommen “Moasje Stienbrek” fan de SP út 2021. Stichting Steenbreek waard yn 2015 oprjochte fanwegen de noed om it ôfnimmende bioferskaat en de tanimmende trend om tunen te betegeljen. Underwilens is Steenbreek útgroeid ta in lanlike kennis- en netwurkorganisaasje.

Eftergrûn

De provinsje hat yn Fryslân sa’n tolve “stipepuntlokaasjes” yn eigendom, benammen op yndustryterreinen. Dêr leit materiaal en materieel opslein, lykas sân, sâlt, weinen en masinen. Ut dy lokaasjes binne de fiif kânsrykste lokaasjes selektearre. Buro FaunaX B.V. sketste de plannen om dêr it bioferskaat te ferheegjen oan ‘e hân fan it model foar bioferskaat op bedriuweterreinen fan Ynnatura. Mei it wurk op de earste lokaasje – Donkerbroek – is no dus in begjin makke.