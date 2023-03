Pier Bergsma: Randy Newman, in krityske Amerikaan

The Rolling Stones en Bob Dylan begûnen harren sukses yn de jierren sechstich fan de foarige iuw. It wiene gouden jierren foar de popmuzyk. Randy Newman fan 28 novimber 1943 is ek fan dy generaasje en noch altyd aktyf.

Skôging

Tongersdeitejûn 9 febrewaris soe Newman optrede yn De Oosterpoort yn Grins. Dat gie spitigernôch net troch fanwegen in operaasje oan syn nekke dy’t er ferline jier ûndergien hat. Syn Europeeske toernee moast útsteld wurde. Wy hawwe it jild fan ús kaarten noch net werom, dat ik hoopje dat it letter yn it jier slagget om him te hearren en te sjen.

Wy kochten ús earste grammofoanplaat fan Randy Newman yn 1972 en wy binne fan dat stuit ôf leafhawwers fan syn wurk. Op ‘Sail away’ út dat jier steane sûnder mis in stikmannich fan syn bêste nûmers. Yn ‘Political Science’ kin er net begripe wêrom’t it minskdom in hekel hat oan syn lân.

No one likes us-I don’t know why

We may not be perfect, but heaven knows we try

But all around even our old friends put us down

Lets drop the big one and see what happens

We give them money-But are they grateful?

No, they’re spiteful and they’re hateful

They don’t respect us-so lets surprise them

We’ll drop the big one and pulverize them

Sadwaande liket it mar it bêste om al dy haters de atoombom op de kop te smiten, mar Australië moat sparre wurde.

We’ll save Australia

Don’t wanna hurt no kangaroo

We’ll build an All American amusement park there

They got surfin too

Irony en sarkasme is in skaaimerk fan syn wurk. Fan de oare kant sjongt er mei leafde oer syn lân, lykas yn Dayton, Ohio -1903

Sing a song of long ago

When things could grow

And days flowed quietly

The air was clean and you could see

And folks were nice to you

“Would you like to come over for tea

With the missus and me?”

It’s a real nice way

To spend the day

In Dayton, Ohio

On a lazy Sunday afternoon in 1903

Net elkenien, grif ortodoks Amearika net, sil syn opfettingen oer God en godstsjinst wurdearje. Yn God’s song (That’s why I love mankind) lit er God sels optrede en God hat net in soad op mei it minskdom.

Cain slew Abel Seth knew not why

For if the children of Israel were to multiply

Why must any of the children die?

So he asked the Lord

And the Lord said:

Man means nothing he means less to me

Than the lowliest cactus flower

Or the humblest Yucca tree

He chases round this desert

Cause he thinks that’s where I’ll be

That’s why I love mankind

Der binne in soad lieten in besprek wurdich, mar ik behein my ta beslút ta ‘Little criminals’ út 1977. Dêr stiet ûnder mear ‘Short People’ op mei in liet oer diskriminaasje, dy’t neffens Newman syn oarsaak fynt yn gefaarlike ûnnoazelens en dy’t nearne op slacht, want wêrom soe men – as foarbyld – in hekel hawwe oan lytse minsken.

Short People got no reason

Short People got no reason

Short People got no reason

To live

They got little hands

And little eyes

And they walk around

Tellin’ great big lies

They got little noses

And tiny little teeth

They wear platform shoes

On their nasty little feet



Well I don’t want no Short People

Don’t want no Short People

Don’t want no Short People

Round here

Lietemiddei snein 19 maart Oentsjerk 15.00 oere. Ynrin 14.30 oere



Sneintemiddei 19 maart organisearret de Ried fan de Fryske Beweging in lietemiddei om it wurk fan Randy Newman hinne. Yn DE NIJE fan desimber ôfrûne jier binne de lêzers oproppen om in oersetting te leverjen fan ‘Sail Away’, ‘Birmingham’ of ‘Old Kentucky home’. Der kamen rom tritich oersettingen dy’t anonym hifke binne troch in saakkundige sjuery ûnder lieding fan sjonger/skriuwer Adri de Boer.

De lietemiddei wurdt holden yn it kafee fan Stania State en begjint om trije oere. Dêr sille de trije winners bekend makke wurde. De middei wurdt oanbean troch de Ried. Der is no noch plak, mar yn ferbân mei de organisaasje, graach sa gau mooglik oanmelde op ynfo@fryskebeweging.frl.