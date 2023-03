Pesach ûntdekke by in sedermiel op 10 april yn it Prinsessehof

Besikers kinne oanskowe by in spesjale brunch yn it Prinsessehof en alles te witten komme oer de tradysje en symboalyske gerjochten fan it Joadske feest Pesach. Op moandei 10 april fiert it museum Pesach mei in sedermiel. Dêrmei betinke de Joaden de úttocht út Egypte.

It sedermiel bestiet út gerjochten mei in symboalyske betsjutting. Foarôfgeand oan it miel kin men mei museummeiwurker William troch de útstalling Feest! kuierje. By de Pesach-ynstallaasje yn de útstalling fertelt William oer syn persoanlike belibbing fan de betinking. It sedermiel begjint om 11.00 oere en duorret oant likernôch 14.00 oere. In kaartsje kostet € 30, mei museumyntree, rûnlieding en it iten ynbegrepen. Reservearje of mear ynformaasje fine kin op princessehof.nl/pesach.

Foar de gelegenheid makket Stav Atal fan Shabbat Shalom spesjale tradisjonele Pesach-gerjochten. Fjirtjin jier lyn kaam Stav út Israel nei Nederlân en dreamde derfan om de Joadske tradisjonele bakkerij nei hiel Nederlân te bringen.

It menu by Pesach bestiet út gerjochten dy’t symboalyske betsjuttingen hawwe. Sa wurdt bygelyks gjin rizen bôle iten, want by it hommels fuortgean út Egypte hiene de Joaden gjin tiid om iten klear te meitsjen foar de reis; der waard net genôch rize daai meinommen. Om dy reden wurde der platte matzes iten. Matzeballesop en spesjale koekjes sûnder daai steane ek op it menu by it Pesach-miel.

It absolute pronkstik op ’e tafel is in seiderskûtel, spesjaal foar de fiering liend fan de synagoge yn Grins. Yn de bakjes op ’e skaal fynt men ferskate spizen. Dy spizen ferfolje elts in symboalyske rol yn de Hagada, it ferhaal oer de úttocht út Egypte. By de fiering wurdt dêr mear oer ferteld.

De útstalling is in gearwurking mei it lanlik edukaasjeprojekt Feest! Weet wat je viert, in inisjatyf fan Museum Catharijneconvent.