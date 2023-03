Oersetwedstriid Randy Newman

Ferslach fan Pier Bergsma

Foar de tredde kear organisearre de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking mei magazine DE NIJE in oersetwedstriid. Dizze kear as opjefte om in oersetting te meitsjen fan nei kar ‘Sail Away’, ‘Birmingham’ of ‘Old Kentucky Home’, alle trije Newman-lieten.

Oentsjerk, 19 maart 2023. Randy Newman wurdt dit jier tachtich. It like sadwaande de redaksje fan DE NIJE in goed idee om in liet fan him te kiezen foar de oersetwedstriid. It lei yn de bedoeling dat Newman in Europeeske toer meitsje soe mei û.o. in optreden op tongersdei 9 febrewaris yn De Oosterpoort yn Grins. Dat koe fanwege sykte spitigernôch net trochgean.

In grut part fan de mear as tritich dielnimmers wie sneintemiddei 19 maart nei kafee Stania State kaam om de útslach fan de wedstriid te hearren, te sjongen en te harkjen nei sjonger Adri de Boer, dy’t mei Giny Bastiaans en Kees Tholen de sjuery foarme. Taheakke binne de teksten fan de winnende lieten opnommen.

Dêrneist de teksten fan de minsken dy’t de moed hienen op op te treden. Dat wie Tamme Bergsma út Hoogland mei in suksesfol optreden fan syn ‘Harkema’, Anneke Algera en Jetse Goris mei twa kear ‘Jobbegea’ en Neeltsje Terpstra mei ‘Yn de wyn op it Waad’. Frits Feddema hie syn liet ynstjoerd, songen mei orkestbegelieding. Dat hawwe wy hearre litten.

Net allinne ‘Sail Away’

Yn it earstoan wie de opjefte om in oersetting te meitsjen fan ‘Sail Away’. Der kaam fan in pear kanten krityk op: is dit wol in gaadlik liet om oer te setten? It giet oer in slaveskip. Kinst soks oersetten wurde nei Fryslân ? Dat lêste wie nammentlik in betingst. De redaksje fan DE NIJE hat doe besluten om ek twa oare lieten as kar te jaan: ‘Birmingham’ en ‘Old Kentucky Home’. Uteinlik hienen fjouwer dielnimmers keazen foar ‘Kentucky’, fjirtjin foar ‘Sail Away’, foar ‘Birmingham’ wiene der like folle.

Dat lêste liet ynspirearre dielnimmers ta titels as Jobbegea, Aldegea, Broeksterwâld, Gaasterlân, Poptaslot, Bartlehiem of Eastermar mei moaie fynsten as: “Hearrenfean, Hearrenfean, gjin better plak om dea te gean. Dat gat is ús fertsjinne lean”. ( Koos Tiemersma, Drachten) of De Harkema, De Harkema, wa wol dêr no net op ta (Geert de Boer, De Harkema).

‘Sail Away’ ynspirearre Hillebrand Visser û.o ta “Want de wolf bin’wy treast en elk oare eksoat, wy ha’toarnbeien, twibak en keallepoat”. Lomme Schokker kaam mei “Yn ús mienskip is elkenien frij. Ha gjin noed want wy stypje dij”. Eppie Dam sette ‘Old Kentucky’ oer yn it Pompsters, de omtrint útstoarne taal fan Kollumerpomp mei “O de sun skynt fuul op ‘e puultsjes fan ‘e Pomp en ut gif werkt goed teegn luus. O de sun skynt fuul op ‘e puultsjes fan ‘e pomp en ik guul wel myn traann fêr fan huus”.

Al mei al kreativiteit genoch. De Ried en de redaksje fan DE NIJE kinne werom sjen op tige slagge middei mei troch it optreden fan sjonger Adri de Boer. Nochris tank ! En fansels tank oan al dy minsken dy’t meidien hawwe oan dizze wedstriid. Op nei takommend jier.

Sjueryrapport liettekst kriich De Nije, maart 2023

Wy krigen in moai tal ynstjoerings te beharkjen en te besjen! It nivo fan de teksten lei aardich heech. In soad kreatieve fynsten. Mar spitigernôch kamen we ek min Frysk tsjin.

Somtiden wiene dat wol leuke teksten, mar troch té folle flaters kamen se net by de winnende trije. Wat ek opfoel, dat guon teksten net goed strykten mei de muzyk. Dat je dus oanrommelje moasten om de hiele sin goed sjonge te kinnen. Dus in pear tips:

Folgje ris in kursus Frysk. Wy wolle dochs ek geef Nederlânsk skriuwe, dus wêrom net yn it Frysk? En hear krekt sa faak nei it liet dat oerset wurde moat, dat de meldij dy net mear út ‘e holle te brânen is. Dan pas komme de wurden goed teplak op de meldij.

De winnende lietteksten:

3e priis: ‘Aldegea’ troch Sybrig Betlehem



Prachtig yn taalgebrûk Leuke tekst. Aardich passend op de meldij.

In goed rinnend ferhaal oer in doarpke mei skiednis.

Der binne gjin wurden dy’t net teplak stean.

2e priis: ‘Myn ouwe bildtse steed’ troch Hein Jaap Hilarides



Skitterjend Bildtsk en past o sa moai yn de muzyk. Strykt moai mei de meldij.

Dizze tekst jouwt eins fan begjin oan it ein oan hoe it folk út it Bild ynelkoar stekt. Mar ek wat der te finen is yn it Bild as streek.

De tekst rint goed en is eins ek in oade oan It Bilt.

1e priis: ‘Voorstad van London / Harlingen’ troch Peter Miedema



Prachtich yn taal, en sa nochter yn wurden.

It kearsankje sprekt oan yn it beskriuwen fan it grutks wêzen oer de stêd.

Tekst mei humor. Leit goed op de meldij. Prachtich oerset.

In útdagjende tekst foar eltse Hanzer.

Grut yn tekst mei útspraken as “Voorstad van Londen”. Goed fûn en in meisjonger.

Mei eare neamd : ‘Aldegea’ troch Frits Feddema



In geweldich moai kearsankje

Leuke tekst mei hjir en dêr in lytse opmerking mar hiel goed te lêzen en te sjongen.

Mei freonlike groetnis,

Giny Bastiaans, Kees Tholen en Adri de Boer

Taheakke: teksten winnende lieten