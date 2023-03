Oargelkonsert Gerrit de Vries op freed 17 maart yn Doarpstsjerke Huzum

Nei de restauraasje fan it oargel yn de Doarpstsjerke Huzum, ein 2015, hawwe der al faak oargelkonserten west op in freedteneimiddei fan 17.00 oant 18.00 oere.

Freed 17 maart 2023 is der ek wer in oargelkonsert. Dan is Gerrit de Vries út Seisbierrum de oargelist dy’t prachtige klanken fan it fraai restaurearre oargel hearre litte wol. Tegearre mei fluitiste Gonny Roelofsen belooft it in moai konsert te wurden.

Gerrit de Vries krige syn oargeloplieding fan Jos van der Kooy oan it Konservatoarium fan Alkmaar. Hy studearre dêr ek koardireksje. As kantor-oargelist is er oan de Sixtustsjerke yn Seisbierrum ferbûn en as oargelist en dirigint oan de Sint-Michaeltsjerke yn Harns. Dêrneist is er dirigint fan ferskate koaren.

Nigethawwers binne fan herten wolkom foar in oere oargel- en fluitklanken, ûnder it geniet fan in kop kofje of tee à € 2. De oargelkonserten binne fergees tagonklik, mar in frijwillige bydrage foar de musisy wurdt tige op priis steld. As jo op tiid komme, kinne jo in moai plak útsykje.

By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne op rinôfstân en fergees parkearje op it romme parkearterrein foar de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).

Ynjochtingen: dorpskerkhuizum@gmail.com.

Ynformaasje op www.dorpskerkhuizum.nl en www.facebook.com/dorpskerkhuizum.