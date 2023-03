Provinsje begjint mei oanbestegingsproseduere busferfier Fryslân

Fan woansdei 8 maart 2023 kin ynskreaun wurde op de oanbesteging foar it busferfier yn Fryslân. De provinsje besteget it busferfier oan foar de perioade desimber 2024 oant desimber 2034. Juster, tiisdei 7 maart, hawwe Deputearre Steaten it bestek fêststeld.

Op 14 desimber 2024 rint de hjoeddeiske oerbrêgingskonsesje foar it busferfier yn Fryslân ôf. Troch de effekten fan koroana moast de provinsje Fryslân kieze foar in tydlike konsesje fan twa jier. Mei it fêststellen fan it bestek kin de nije oanbesteging begjinne. It ûntwerp Programma van Eisen lei oant en mei 20 jannewaris 2023 op besjen. Mei-inoar binne der sa’n 400 reaksjes troch belanghawwers yntsjinne. De provinsje hat dy reaksjes ferwurke yn in reaksjenotysje. Dy is oan it bestek taheakke. Yn oktober ferwachtet de provinsje de nije ferfierder foar 2024 -2034 bekend te meitsjen. Yn desimber sil de definitive gunning wêze.

Berikberens plattelân

By de oanbesteging wurdt sterk ynset op de berikberens fan it plattelân. Sa meitsje ferfierders mear kâns op gunning neigeraden se mei in goed, ynnovatyf plan komme om it plattelân berikber te hâlden. Nij is de mooglikheid foar it sluten fan in mearpartije-oerienkomst (MPO). Dit is in oerienkomst tusken de provinsje, de ferfierder en in finansier dêr’t ferfierders tsjin oantreklike betingsten in liening mei ôfslute kinne foar de oanskaf fan nije bussen. De provinsje betellet de ôflossing streekrjocht oan de jildsjitter.

“Wy dogge ús uterste bêst om it busferfier op it plattelân op in sa goed mooglik nivo te hâlden”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder. “It oanbieden fan in mearpartije-oerienkomst kin dêrby helpe. Wy helje dêrmei in part fan it risiko by de ferfierder wei.”

Dêrneist wol de provinsje op alle wichtige knooppunten sels stallingen foar bussen realisearje. Sa moat in mear gelyk spylfjild tusken ferfierders ûntstean. “Wy hoopje dat beide maatregels helpe om bedriuwen entûsjast foar de oanbesteging te krijen. Foarop stiet dat hiel Fryslân, en yn it bysûnder it plattelân, yn ’e takomst sa goed mooglik betsjinne wurdt.”

Mear ynformaasje oer de oanbesteging is te finen op: www.fryslan.frl/busvervoer-fryslan-0.