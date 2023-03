Nije bylden fan gearstân Jupiter en Fenus

Juster gie de galaktyske dûns fan Jupiter en Fenus, alteast út it perspektyf fan de Ierde wei, noch efkes troch. De planeten liken justerjûn noch hieltyd ticht byinoar te stean, mar de opnimstige waarnimmer seach dat der in protte feroare wie. Want no stie de ‘stjer’ dy’t it meast bylket, Fenus, boppe de oare, dy’t wat minder klear is, Jupiter. Earjuster stiene de planeten suver njonkeninoar en in dei earder pronke Fenus noch in ein rjochts ûnder Jupiter. It is nijsgjirrich om de bylden fan de lêste dagen mei-inoar te ferlykjen. Sjoch ús artikel fan justermoarn.