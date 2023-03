Nanne Hoekstra: Stim net op de BBB

De lânbou preste it kabinet om ôf te sjen fan wichtige maatregels foar it grûnwetter. Dêr docht mar wer út bliken dat it ôfweven mei de oantaasting fan ús natuerlike helpboarnen mei it nasjonale regear noch hieltyd gjin tinken is. Namste wichtiger binne de kommende ferkiezingen.

Iuwenlang stimde Nederlân it grûnwetterpeil en de wetterynfrastruktuer ôf op de lânbou, de yndustry en de wentebou. Mar dat kin net mear lije, mei safolle minsken en yn tiden fan klimaatferoaring. ‘We rinne tsjin de grinzen fan it wetter- en boaiemsysteem oan’, sa skreau minister Mark Harbers fan Ynfrastruktuer en Wettersteat ein ferline jier oan de Keamer. Saakkundigen wiene optein. Lang om let sil neffens de draachkrêft fan de fysike omjouwing kediisd wurde wat al as net kin.

‘Water en bodem sturend’ hjit it brief fan Harbers oan de Twadde Keamer. Mar men kin jin ôffreegje wa’t no krekt oan it stjoer sit. Want it ryksregear liket it stjoer al wer los litten te hawwen foar’t de inket fan it brief droech wie. Sels foar’t alles goed en wol op papier stie, sa die ferline wiken bliken út it buorkundich meitsjen fan eardere foarriedige ferzjes fan it Keamerbrief troch it Platfoarm foar ûndersykssjoernalistyk Investico. Dêr stie neffens deiblêd Trouw yn dat it ûntlûken fan grûnwetter skielk net mear tastien is yn de omkriten fan natuergebieten en dat dêr yn oare geaen tenei altyd in fergunning foar nedich wêze sil. Mar ûnder druk fan it Ministearje fan Lânbou en de lân- en túnbou-organisaasje LTO binne dy maatregels skrast. Wylst dy no just tige fertuten dwaan kinnen hiene om foar te kommen dat bygelyks de natoer ferdrûget – mar lânbougrûn allyksa – en feanboaiems ynklinke. Dêrmei binne oerheden wer foarname stjoermooglikheden út hannen slein.

Ut dy gong fan saken docht bliken dat noch hieltyd krêften oan it stjoer hingje dy’t belangen koartby behertigje. Sa komt der dus foarearst noch wer gjin oplossing foar alle miljeuproblemen dy’t al in skoft oanboazje, lykas:

Fertoarkjen fan de natoer en dêrtroch ôftakjen fan de soarterykdom

Mar likegoed fan ikkers mei dêrtroch mindere rispingen

Sakjende feanboaiems en dêrtroch fundearringsskea, wetteroerlêst yn wiete riten, sâlte kwel by drûchte, it troch it algeduerigen mar mear mealle yn de hieltyd djippere feanpolders fuortlûken fan grûnwetter ûnder de hegere sângrûnen wei dy’t sadwaande ferdrûgje miskien yn de takomst wol wer in nije Middelsee.



Dy swierrichheden binne der allegearre al lang en se skreauwe om in oplossing. Mar de roppers en razers fan bygelyks de nije boerepartij lykje noch folle hurder te âljen. Woene de âlde konservative politike partijen lykas VVD en CDA de grinspeallen fan de groei, al mear as fyftich jier lyn sinjalearre troch de Klup fan Rome, net stean sjen doe’t we se desenniums lyn foarby raasden, de BBB sjocht noch hieltyd de oare kant út: dy fan it ekonomysk gewin op de koarte termyn. It geasear (of de lânskipspine) fan in pear jier lyn wurdt stilswijd en it stikstofprobleem is foar dy nije konservative partij noch hieltyd in juridysk-administrative kwestje dêr’t se harren mei wat kreative trúks fannijs foar wei wine wolle.

It is om jin te besauwen dat sa’n partij neffens de peilings yn bygelyks Fryslân de grutste driget te wurden by de oankommende ferkiezingen. Want as it ryksbewâld yn dit stik fan saken it stjoer út hannen jout, dan binne it de provinsjes en út soarte de wetterskippen dy’t der efter krûpe kinne en moatte. As de BBB yndied de grutste wurdt, wankt it gefaar dat de legere bestjoerslagen it stjoer op it mêd fan de draachkrêft fan ús natuerlike helpboarnen likemin pakke of wer de ferkearde ôfslach nimme en it maaiem yn karkje. Dat, minsken, wy moatte wier tefoaren komme dat we ús stikje ierde noch wer fierder nei gychem helpe. Help dêrom om it stjoer om te goaien en stim op in partij dy’t regaad hâldt yn de oantaasting fan ús libbensmiljeu. Dat is by einbeslút better foar ús allegearre, ynklusyf de boeren. Stim dus perfoarst nét op de BBB!