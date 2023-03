Meirinne yn de prosesje by ‘The Passion 2023’

Minsken dy’t dit jier de streekrjochte útstjoering fan The Passion op 6 april 2023 op in hiel bysûndere manier meimeitsje wolle, kinne har oanmelde foar de prosesje efter it ferljochte krús yn Harns.

Yn in tiid dêr’t minsken inoar mear as ea nedich yn hawwe, liket de mienskip just hieltyd mear útinoar te fallen. By de prosesje wurde minsken útnûge om te fertellen wa’t se graach stypje wolle, of wêrom’t se just stipe fan in oar nedich hawwe. Oanmelde kin fia www.kro-ncrv.nl/thepassion.

