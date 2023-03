Mear as in oere yn it tsjuster

It stuit dat de klokken ferskood wurde is foar it Wrâld Natuer Fûns altyd reden om omtinken te freegjen foar oanboazjende klimaatferoaring en bioferskaatferlies, Earth Hour. Minsken en organisaasjes wurdt frege om as sinjaal jûn tusken healwei njoggen en healwei tsienen de ljochten te dwêsten.

Mei dy Ierde Oere waard al troch it WNF út ein setten yn 2007, yn ‘e mande mei oare organisaasjes, yn Sydney yn Austraalje en it evenemint is sûnt, neffens eigen sizzen, útwaakst ta de grutste wrâldwide beweging fan ûnderop foar it miljeu. Dit jier wurde dielnimmers oanmoedige om fierder te gean as de wenstige ljocht-út-aksje. It WNF trunet der by elkenien op oan om ek by te lêzen oer it ferlies fan soarterykdom, ris in skoft rêst te sykjen yn ‘e natuer, lânseigen beammen te plantsjen en wat der mar mear te betinken falt; folle net genôch om de Ierde Oere te fieren.

“Al 16 jier binne miljoenen minsken oer de hiele wrâld belutsen by de Ierde Oere mei in ienfâldige fraach om harren ljochten foar 60 minuten út te skeakeljen, mar de betsjutting is safolle grutter wurden”, ornearret Chris Conner, adjunkthaad media en eksterne saken fan it WNF. “De natuer hat ús nedich. Minsken hawwe ús nedich. Us klimaat hat ús nedich. De Ierde Oere is in kâns foar ús allegearre om byinoar te kommen, om alles te fieren dat ús planeet ús leveret, mar benammen om dat te beskermjen.”



Sjoch foar mear ynformaasje op de siden fan it WNF, bygelyks de ynternasjonale of de Nederlânske.