Literêre jûn yn ’e Nasjonale Boekewike

Fan 11 o/m 19 maart is it Nasjonale Boekewike. Lize Spit skreau dizze kear it Boekewikegeskink en lykas foargeande jierren ferskynt der yn gearwurking mei Boeken fan Fryslân wer in Fryske edysje. Elske Schotanus fersoarge de oersetting.

Op 18 maart binne beide auteurs te gast by de literêre jûn yn dBieb yn Ljouwert. Wa’t yn ’e Boekewike € 15,00 of mear oan boeken besteget kriget it Boekewikegeskink – de Nederlânske óf de Fryske edysje – fergees.