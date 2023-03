KRO-NCRV yntrodusearret nij personaazje yn ‘The Passion’

Yn de trettjinde edysje fan The Passion yntrodusearret KRO-NCRV it personaazje Claudia Procula, de frou fan Pilatus. By de streekrjochte útstjoering op Wite Tongersdei 6 april kinne sjoggers foar it earst yn ’e kunde komme mei dy nije rol. Har ferhaal kriget fierder foarm en ynhâld yn The Passion Himelfeart op tongersdei 18 maaie.

Claudia wurdt fertolke troch aktrise Nhung Dam, bekend fan de searje Dertigers. Wer wurdt troch de omrop in frou yntrodusearre dêr’t troch de tiid hinne ferskate ferhalen oer ûntstien binne. Ferline jier yntrodusearre KRO-NCRV it froulike personaazje Maria Magdalena. Mei de rollen fan Claudia en Maria Magdalena wol de omrop ek nije, oare stimmen hearre litte yn it ferhaal fan Peaske en Himelfeart.

Wa is Claudia?

Claudia Procula is de frou fan Pilatus. Yn de Bibel wurdt se mar ien kear neamd. Yn dat ferhaal wurdt in boadskip by Pilatus brocht, dêr’t syn frou him yn warskôget foar Jezus. Hja hat in warskôgjende dream oer Jezus hân. De koarte beneaming fan Claudia yn de ferhalen leveret yn elts gefal in mystearje op. Wa wie sy krekt? Wat wie it doel fan har berjocht? Der binne troch de tiid hinne in protte ferskillende ferhalen en ideeën opkommen dy’t op dy fragen in antwurd besykje te jaan. Claudia liket mei har berjocht har man wjerhâlde te wollen om Jezus te feroardieljen, sa kinne we dit jier yn The Passion sjen. Yn The Passion Himelfeart bringt net allinnich Claudia Pilatus oan it wifkjen, Maria Magdalena spilet der ek in wichtige rol yn. Beide konfrontearje Pilatus mei de fraach: Wat is wierheid?

Ploech The Passion 2023

Earder waard bekend dat Sinan Eroglu (Jezus), Marlijn Weerdenburg (Maria), Buddy Vedder (Judas), Ferdi Stofmeel (Petrus), Bertrie Wierenga (Maria Magdalena), Dragan Bakema (Pilatus), Thomas van Luyn (ferteller) en Anita Witzier (ferslachjouwer) de haadrollen fertolkje yn KRO-NCRV’s muzikale peaske-evenemint fan dit jier. Dêr wurdt Nhung Dam yn de rol fan Claudia oan taheakke.

The Passion 2023 wurdt út Harns wei útstjoerd op Wite Tongersdei 6 april om 20.30 oere by KRO-NCRV op NPO 1. Passion Talk wurdt fuortdaliks nei de streekrjochte útstjoering útstjoerd op NPO 3. The Passion Himelfeart wurdt útstjoerd op tongersdei 18 maaie om 20.30 oere by KRO-NCRV op NPO 1.