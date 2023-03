‘Kosmotroniks’ yn De Lawei

Keunstner Harry Arling hat in skerp each foar de skjintme fan ôffal. Ut ûnderdielen fan ôftanke kofjemasines, stêfmiksers en skearapparaten bout er ferrassend moaie en ynventive wûndermasines. Hy neamt se Kosmotroniks. Se binne fan 1 april oant en mei 14 maaie te sjen yn de eksposysjeromte fan De Lawei yn Drachten.

Kosmotroniks

In Kosmotronik lit him miskien wol it bêste omskriuwe as in ynventive wûndermasine dy’t op eigen krêft troch de romte liket te sweven. Se hawwe de wûnderlikste nammen: Dik Aai, Blom, Bij, RolBot, WolkRidder… It moaie fan de Kosmotroniks is de leauwensweardigens derfan: men hat oanstriid te tinken dat it bêst ris wurkje kinne soe, sa’n fantasijreau.

Harry Arling

Al sa’n tritich jier lang bout Harry Arling syn Kosmotroniks. It meitsjen derfan is foar him altyd in aventoer. Hy wit nea wêr’t it gearfoegjen fan al dy tsientallen plestik ûnderdielen him bringt. Arling makket him der foarôf gjin foarstelling fan, ûntwerpsketsen tekenet er net. Hy ferrast der net inkeld himsels mei, mar ek de sjogger. Arling is in troch galeryen faak frege keunstner. Ein 2021 krige er in eksposysje yn it Grinzer Museum, dat ek trije fan syn wurken oankocht hat en permanint eksposearret. Yn De Lawei toant er ek in pear nije Kosmotroniks.

Bewustwurding

“De fleurichmeitsjende Kosmotroniks binne prachtich om te sjen”, seit Milena Bleeksma, koördinator byldzjende keunst fan De Lawei. “Mar se sette jin ek wol in bytsje oan it tinken oer duorsumens en oer ús eigen hâlden en dragen. Bygelyks oer it gemak dêr’t men dingen mei fuortsmyt. Of oer hoe fanselssprekkend as wy derfan útgean dat in apparaat net mear te reparearjen falt. Mar miskien ynspirearret Arling ús ek wol om ris better te sjen nei de dingen dy’t wy deistich brûke. Men hoecht echt gjin keunstner te wêzen om dêr de skjintme fan yn te sjen.”

Besikersynformaasje

De eksposysje is yn de eksposysjeromte fan De Lawei te besjen. Dy is iepen fan tongersdei o/m snein fan 14.00 oant 17.00 oere. De eksposysjeromte is ek foarôfgeand, yn it skoft, en nei ôfrin fan foarstellingen yn Skouboarch De Lawei te besytsjen. Mear ynformaasje is te finen op www.lawei.nl/kosmotroniks.