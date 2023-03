Konsert fan Ella & Her Man yn Doarpstsjerke Huzum op snein 19 maart

Nei it sukses fan Myn Skip (Fryske anjer – Prins Bernhard Kultuerfûns) oer de skiednis fan it skûtsje, folge de foarstelling Pianohuis oer in relaasje tusken âlder en bern. Yn 2023 makken Ella de Jong en Herman Woltman in nij muzykprogramma. Fryske lânskippen ferminge mei muzyk en poëzy. Tema’s lykas klimaatferoaring, bioferskaat en ûnbegryp binne de oanlieding.

Ella de Jong is aktrise en musikus. Hja spilet trompet en sjongt yn Big Band Fryslân. Sûnt 2012 spilet se tegearre mei Herman. Hja waarden útroppen as bêste sjonger/ferskeskriuwers fan Fryslân. Herman Woltman is dosint en musikus. Hy jout les oan de muzykskoalle It Toanhûs en De Speeldoos. Hy wie jierrenlang bandlieder en komponist fan de groep Souldada.

Op snein 19 maart jouwe Ella & Her Man in konsert yn de Doarpstsjerke Huzum yn Ljouwert. De tagongspriis is € 12,50; foar bern o/m tolve jier € 2,50 (mei konsumpsje yn it skoft ynbegrepen). Tagongskaarten kinne fan tefoaren digitaal oanskaft wurde fia it Ticketkantoor.

Wa’t op tiid komt, kin in moai plak útsykje.

Konsert fan Ella & Her Man

Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum, Ljouwert;

Snein 19 maart 2023 om 15.00 oere.

By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne op rinôfstân en fergees parkearje op it romme parkearterrein foar Intratuin oer (súdside Tynjedyk).