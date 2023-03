Histoarysk FN-ferdrach oer beskerming oseanen sletten

Underhannelers op in spesjale oseaankonferinsje fan de Feriene Naasjes yn New York binne it oer de tekst fan in ferdrach dêroer nei 38 oeren praten lang om let iens wurden. “It skip is oanlâne”, sei konferinsjefoarsitter Rena Lee. Mei it ferdrach moat tritich persint fan de see yn 2030 beskerme gebiet wêze. Hoewol’t lannen it ferdrach noch ratifisearje moatte, sjogge eksperts de High Seas Treaty (= it folleseeferdrach) as in grutte ljep en unyk yn de skiednis.

Der is tsien jier oer ûnderhannele en it lêste ynternasjonale akkoart oer it beskermjen fan ynternasjonale wetters datearret út 1982. Sûnt tiden jilde de ynternasjonale wetters as ‘frije see’, mei as gefolch dat se hast ûnbeskerme binne tsjin oerbefiskjen en fersmoarging. Oant no wie mar 1,2 prosint fan dy wetters beskerme. De oseanen wurde troffen troch de gefolgen fan klimaatferoaring, oerbefiskjen en de skipfeart, wylst se fan libbensbelang binne foar de ierde. Mei it ferdrach, dat oanslút by in FN-akkoart oer bioferskaat dat ein ferline jier sletten waard, wurdt ûnder mear fêststeld hoefolle oft der yn de beskerme gebieten fiske wurde mei. Boppedat wurde skipfeartrûten oanwiisd en wurdt bygelyks de mynbou yn de djipsee oan regels bûn.

Ekspert: earste wichtige stap

Dat it salang duorre hat foardat der in akkoart wie, late algeduerigen ta skea, ferdútste heechlearaar marine geology Gert-Jan Reichart fan Universiteit Utert foarôfgeand oan it akkoart yn it radioprogramma Met het oog op morgen. Hy wiisde derop dat santich persint fan it ierdoerflak oseaan is. “De oseanen wurde op alderhande wizen bedrige. Fan it hiele broeikasgaseffekt is 97 persint fan de ekstra waarmte dy’t oan it systeem ierde tafoege is, opnommen troch de oseanen. Fan de ekstra koalstof dy’t troch de minske ynbrocht is, is 25 persint al troch de oseanen opnommen, wat fan dy gefolgen is dat dy stadichoan fersuorje. It is tige wichtich dat dêr wat oan dien wurdt.” Neffens him waard de needsaak foar it nije ferdrach al folle langer field. “Elkenien wit hoe wichtich oft de oseaan foar ús planeet is”, sei Reichart. “We witte dat de oseanen krúsjaal binne foar it regulearjen fan it klimaat, hokfoar wichtige rol oft se spylje yn de koalstofsyklus en hoe foarnaam oft se binne foar it bioferskaat. “Lykwols hawwe de ekonomyske belangen lang swier meiwoegen. Sjoch bygelyks nei de djipseemynbou en de fiskerij. Der binne allegearre minsken dy’t nei it ekonomysk belang sjogge. De see hat in hiel soad te bieden, mar it is likegoed wichtich om dy te beskermjen.”

It ferdrach biedt neffens Reichart in ramt dêr’t fierder ynternasjonaal miljeubelied op boud wurde kin. “It is in earste wichtige stap dat dit der komt. Dêrnei is te besjen hokker ôfspraken oft dêrûnder makke wurde. Dêr is earst dat mienskiplike ramt foar nedich. “It soe neffens him bygelyks gean kinne om seereservaten, beskerme natuergebieten sa’t wy dy ek op lân hawwe. “It kin fansels net dat in part fan de lannen ôfpraat dat der earne in reservaat komt en dat in oar lân dêr lykwols noch fisket. Dêr is sa’n oerienkomst op globaal nivo foar nedich.”

Miljeu-organisaasje: net selsfoldien wêze

Miljeuorganisaasje Greenpeace reagearret optein op it nijs en sprekt fan ‘it grutste konservaasje-akkoart yn de skiednis fan de wrâld’. De tritich persint fan de see dy’t yn 2030 beskerme wêze moat, is neffens Greenpeace lykwols it minimum om in folslein yninoar stoarten fan de ekosystemen yn de oseanen tsjin te gean. Om it doel te heljen, moat neffens de miljeu-organisaasje fan no ôf jierliks 11 miljoen kante kilometer oseaan beskerme wurde. De organisaasje is fol lof oer de 180 lannen dy’t dêr akkoart mei gien binne. “Dit is in enoarme oerwinning foar de miljarden minsken dy’t ôfhinklik binne fan sûne oseanen en foar diersoarten dy’t de oseanen harren thús neame”, seit Arlo Hemphill, dy’t by Greenpeace yn Amearika de oseanen ûnder him hat. “It is in oerwinning tsjin klimaatferoaring en it ferlies fan bioferskaat. Elkenien op ierde kin yn kollektyf ferbân ferromme sykhelje.” Lykwols warskôget Greenpeace dat der gjin tiid te ferliezen is by it útfieren fan dat belied. “De klok tikket en we moatte yn 2030 tritich persint foarinoar krije. We hawwe noch mar in heal desennium te gean en we moatte no net selsfoldien wêze.”

Boarne: NOS