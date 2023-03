Hanke Bruins Slot oer beëdiging yn it Frysk fan kommissaris Arno Brok

Kommissaris fan de Kening Arno Brok is ferline wike tongersdei syn twadde termyn yngien. Hy die dat mei in folslein Frysktalige beëdiging op it ministearje. It wie foar it earst dat dat barde.

Brok spruts syn earste beëdiging yn 2017 ek yn it Frysk út, doe troch Kening Willem-Alexander. Diskear spruts it regearingslid, minister Hanke Bruins Slot fan Ynlânske Saken, ek yn it Frysk. Hja hie dêrfoar oefene mei in Frysktalige amtner dy’t de tekst fonetysk opskreaun hie.

Hja skriuwt dêroer op har LinkedIn: “Sa wier helpe my God Almachtich! In (wer)beneaming fan in kommissaris fan de Kening is in bysûnder momint, en dat mei ek yn it Frysk, ús twadde Rykstaal. It wie dan ek fernoegen om Arno Brok de eed yn it Frysk ôf te nimmen foar syn nije termyn. Lokwinske mei jo werbeneaming!”

Yn de reaksjes wurdt Arno Brok lokwinske en jouwe guon minsken oan grutsk te wêze op syn krewearjen foar it Frysk en Fryslân.

