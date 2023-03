Goed 30% mear wenningbrannen yn Fryslân

In flam yn ’e panne, in omfallen kears of koartsluting: yn 2022 wiene der 377 wenningbrannen yn Fryslân. Dat is in stiging fan 33,2% neffens in jier earder. Doe gie it om sa’n 283 meldingen fan brannen yn hûs. Benammen yn Ljouwert hie de brânwacht it ferline jier drokker. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan Independer op basis fan data fan it yntegrearre meldkeamersysteem (GMS) fan de brânwacht.

Grutste taname yn Ljouwert

Nearne yn Fryslân naam it tal wenningbrannen sa hurd ta as yn Ljouwert. Dêr wiene ferline jier 88 wenninbrannen, yn totaal njoggentjin mear as in jier earder. Doe gie it om 69 brannen yn huzen. Yn Tytsjerksteradiel gie it ek faker mis. De gemeenten yn Fryslân mei de grutste absolute oanwaaks binne as folget:

Ljouwert (+19 wentebrannen neffens 2021)

Tytsjerksteradiel (+13 wentebrannen neffens 2021)

Súdwest-Fryslân (+10 wentebrannen neffens 2021)

Opsterlân, Eaststellingwerf en Harns (+9 wentebrannen neffens 2021)

Foar ynwenners fan Achtkarspelen en De Fryske Marren is der better nijs: dêr wie ferline jier nammentlik in ôfnimmend tal brannen yn huzen. Yn Achtkarspelen naam it tal it hurdst ôf: dêr wiene fjouwer meldingen minder as yn 2021. Yn De Fryske Marren wie ien ynsidint minder.

Yn Fryslân relatyf in protte wenningbrannen

Troch it tal wenningbrânynsidinten te dielen troch it totale tal wenten kin men sjen hoe’t dat him ta de lanlike trochsneed ferhâldt. Yn trochsneed wiene der ferline jier 12,3 meldingen fan wenningbrannen op 10.000 huzen yn Fryslân. Dat is gâns mear as lanlik yn trochsneed (9,6 wenningbrannen op 10.000 wenten).

Wol binne der grutte ferskillen de gemeente. Sa is yn Harns it tal wenningbrannen relatyf heech. Yn 2022 wiene dêr santjin wenningbrannen op 10.000 wenten. Yn Eaststellingwerf en Tytsjerksteradiel wiene yn ferhâlding ek in protte brannen yn ’e hûs (beide fyftjin wenningbrannen op 10.000 huzen).

De sifers binne hjir de gemeente en de provinsje te besjen: www.independer.nl/opstalverzekering/info/dekking/brand/onderzoek/woningbranden-2022.