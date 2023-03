Gemeente en provinsje ûndertekenje Gearwurkingsaginda Ljouwert-Fryslân 2030

Deputearre Steaten fan Fryslân en it kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders fan Ljouwert hawwe op 7 maart 2023 in yntinsjeferklearring ûndertekene om de kontoeren út de Gearwurkingsaginda Ljouwert-Fryslân 2030 yn konkrete ôfspraken, projekten en doelen út te wurkjen. Ein 2023 sille se de úteinlike ôfspraken fêststelle.

De gemeente Ljouwert en provinsje Fryslân hawwe in lange skiednis fan gearwurkjen. De mienskip feroaret fluch en dat bringt mienskiplike útdagingen en opjeften mei. Dêrom wurkje beide oerheden oan nije gearwurkingsôfspraken. De kontoeren foar it gearwurkjen yn de kommende jierren steane yn it dokumint Gearwurkingsaginda Fryslân-Ljouwert 2030.

Ikoanprojekten en gearwurkingstema’s

Oant 2030 wolle provinsje Fryslân en gemeente Ljouwert tegearre, en yn ‘e mande mei in soad partners, de skouders sette ûnder seis saneamde ikoanprojekten en tema’s, dy’t de ynwenners fan stêd én regio te’n goede komme. Want mei-inoar hawwe provinsje Fryslân en gemeente Ljouwert de piid om grutte projekten en opjeften ta in sukses te meitsjen.

De neamde projekten binne ferskaat fan karakter: